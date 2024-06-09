İkinci el otomobil pazarının güçlü isimlerinden arabam.com, bayram tatili için 628 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, bayram tatilinde birçok kişi memleketlerine gitmek için hususi otomobillerini kullanacak. Katılımcıların %47'si bayram tatilinde bulundukları şehirden ayrılmayacağını belirtirken, %36'sı memleket ziyareti yapacağını söyledi. Otel tatilleri %9, kamp tatili %3 ve kültür ve gastronomi tatili %2 ile takip etti.

Hususi Otomobillerle Yola Çıkıyorlar

Ankete göre, bayramda seyahat edecek vatandaşların %79'u kendi özel araçlarını kullanmayı planlıyor. %4'lük bir kesim ise araç kiralamayı tercih ediyor. Araç tercihlerinde maliyet %25,5 ile en önemli faktör olurken, bagaj kapasitesi %22,2 ve güvenlik %18,9 ile onu izledi.

Araçlar Uzun Yol İçin Hazır mı?

Katılımcıların %67'si, "Aracınız uzun yolculuklar için hazır mı?" sorusuna "Evet, her zaman hazır tutuyorum." yanıtını verdi. %16'sı ise yolculuk planlamadığını belirtti.

Köprü ve Otoyol Zamları Etkiledi mi?

Ankette öne çıkan bir diğer nokta ise köprü ve otoyol zamlarının seyahat planlarına etkisiydi. Katılımcıların %41'i zamların planlarını etkilemediğini belirtirken, %23'ü alternatif yolları kullanacağını ifade etti.

Bayramda seyahat etmeyi planlayanlar, hususi otomobilleriyle yola çıkmaya hazırlanıyor. Zamlar ve maliyetler göz önüne alındığında, bireysel araç kullanımının neden tercih edildiği daha da belirgin hale geliyor.