Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanında inanç turizminde de önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlardan iş insanı Eyüp Öncel, yoğunluğun her kesime katkı sağladığını belirterek, 2019 yılını “Göbeklitepe Yıllı” ilan ederek Şanlıurfa’yı dünyaya tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Öncel, “Arefe günü Ankara'dan Şanlıurfa’ya geldik. Maşallah Balıklıgöl'ün yoğunluğunu, turizmin yoğunluğunu görüyorsunuz. 2019 yılını, Cumhurbaşkanımız ‘Göbeklitepe yıllı’ olarak ilan etti.

Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluktan dolayı çok memnunuz. İnşallah bu yoğunluğun devam etmesini temenni ediyoruz. Sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından insanlar buraya ziyarete geliyorlar. Biz Urfalı olarak buraya geliyoruz inanın yoğunluktan dolayı kendimize yer bulamıyoruz” dedi.

Ailesiyle Van’dan Şanlıurfa’ya gelen Yunus Demir ise, “Balıklıgöl gerçekten gelip görülmesi gerekiyor. Manevi havası ve atmosferi çok şahane bir yer” diye konuştu.