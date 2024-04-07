Büyükleri ziyaret, akraba buluşmaları, bayram ziyafetleri derken bayram denince akla ilk gelen bayram sembollerinden biri de incecik açılmış baklavalar oluyor.

Fıstıklısından cevizlisine, ev baklavasından sütlü burmaya çeşit çeşit baklavalar Van baklavacılarının tezgahlarında alıcısını beklemeye başladı.

Baklavacılara bayram baklavası siparişi veren Vanlılar bu sene tatlıyı biraz pahalıya yiyecek.

Orta kalitede baklavaların bir tepsi fiyatları iç malzemesi ve çeşidine göre 550 lira ile bin lira aralığında değişkenlik gösterirken daha yüksek kalitede baklavaların tepsi fiyatları ise bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.