Popstar yarışmasında onaylanmış ve "Seninle Olmak Var ya" şarkısıyla ün kazanan Bayhan, son şarkısıyla da büyük bir başarı elde etmişti. Ancak viral dünya listesinde zirveye yerleşen şarkı, teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak kaldırıldı.

Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarkının kısa bir süreliğine yayından kaldırıldığını ve yakında tekrar yayınlanacağını belirtti. Olayın teknik bir sorun olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcıya destek ve ilgi gösterdi.

Bayhan'ın açıklamasıyla birlikte, "Tiryakinim" şarkısının neden kaldırıldığı merak konusu oldu. Ancak şarkının tekrar yayına ne zaman geçileceği hakkında net bir bilgi verilmedi. Müzikseverler, Bayhan'ın şarkısının tekrar dinleyicilerle buluşmasını beklemekte.