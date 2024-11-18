Asgari ücrete gelecek zammın ardından fiyat listelerinde yaşanacak güncellemelere dair rakamlar gelmeye devam ediyor. Zam rekoru kıracak alanların başında ise ehliyet kursları yer alıyor.

2025 yılında zamlı tarifeden yararlanmamak adına kayıtlarda acele eden binlerce vatandaş yoğunluk oluşturmaya başladı.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin yeni yılda kurs fiyatlarının, artan akaryakıt fiyatları, enflasyon ve asgari ücretteki yükselişin göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenle komisyon toplantısında yüzde 60 ila 70 oranında zam talep edeceklerini belirtti.

TOPLANTI SONRASI NETLEŞECEK!

Sürücü kurslarında 2025 yılında uygulanacak olan fiyat listesine göre yeni taban fiyatlar, ocak ayında yapılacak komisyon toplantısı sonrasında netleşecek. Zam oranının belli olmasının ardından ise şubat ayından itibaren yeni fiyatların uygulamaya konması bekleniyor.

Kurs fiyatlarına yapılacak zammın ardından ise fiyatların 23 bin TL'yi bulacağı belirtildi. Ayrıca kurs haricinde harçlara da zam geleceği ifade ediliyor.