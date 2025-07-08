Van Spor FK Başkanı Erol Temel, kulübün yeni sezon hazırlıkları kapsamında kombine bilet satışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 500 ila bin adet kombine bilet satışı hedeflediklerini belirten Temel, Van halkını takımlarına destek olmaya davet etti. Temel, kombine ücretlerine dair net rakamın, önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti.

Erol Temel, kombine bilet fiyatlarının 150 ile 300 TL arasında olabileceğini, ancak henüz kesin bir karara varılmadığını söyledi.

Temel, “30-40 bin liralık kombine ücretleri yüksek değil, bu şehir takımına sahip çıkmalı.” diyerek taraftarlara seslendi.

Temel, Van Spor FK’nin başarısı için taraftar desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Kulübün mali yapısına destek için kombine satışlarının önemli olduğunu dile getiren Temel, önümüzdeki hafta yapılacak toplantının ardından kesin fiyatların kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.