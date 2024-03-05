Edremitli tüm emeklileri kapsayacak olan destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bayram ikramiyesi olarak emeklilere 2 bin TL vereceklerini açıkladı.

Emeklilere rahat vakit geçirebilecekleri lokal yapmanın yanı sıra aynı zamanda bayramlarda 2 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini açıklayan Başkan Say, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm emeklilerin bu destekten faydalanabileceklerini belirtti.

Başkan Say, “Emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve maddi anlamda destek sağlamak amacıyla emeklilerimize bu desteği sunacağız. Vatandaşımızın parasını tekrar vatandaşımıza harcayacağız. Biz yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yapıyoruz.

Burada önemli olan yapılan yardımın miktarı değil, vatandaşlarımızın gönüllerine ne kadar dokunabildiğimiz ve onları düşünüyor olmamızdır. Nasip olursa tekrar göreve geldiğimiz takdirde bu ve diğer projelerimiz Allah’ın izni ile bir bir hayata geçecektir. Şimdiden Edremitli emeklilerimize hayırlı olsun” dedi.