Gültepe, “AK Partimize, Van’ımıza, gençliğimize yakışır bir kongre yapacağız. Tüm hemşerilerimizi bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkan Burak Gültepe, kısa süre önce mevcut başkan Muhammed Çalağan’ın yaş haddinden dolayı istifa etmesiyle AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından başkan olarak atanmıştı.

Yaklaşık 13 yıldır AK Parti teşkilatı içerisinde birçok görevde bulunan Gültepe, tüm Vanlıları 17 Ocak günü, saat 13.00’da Edremit yolu üzerinde bulunan Uygulama Oteli’nde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun, milletvekillerinin, il ve ilçe başkanlarının da katılacağı kongreye davet etti.

Gültepe, Van’ın gençliğinin geçmişten bu yana AK Parti’nin yanında olduğunu belirterek, “Kısa süre önce Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyyüp Kadir İnan tarafından bu önemli göreve layık görüldük. AK Parti demek aile demek, yuva demek, gençlik demek. Çocukluğum, gençliğim hep bu kutsal mücadele içinde geçti, geçiyor. Şimdi devraldığımız bayrağı daha ileri taşımak için canla başla çalışacağız. Van şehri Van gençliği her zaman reisinin ve partisinin yanında oldu. Biz de atamamız yapıldıktan sonra hemen yola çıktık ve 7’inci olağan kongremizin hazırlıklarına başladık. Van şehrine yakışır bir kongre yapacağız. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve ekibi, milletvekillerimiz, il başkanımız ve birçok önemli isim kongremizde olacak inşallah. AK Partimize, Van’ımıza, gençliğimize yakışır bir kongre yapacağız. Tüm hemşerilerimizi bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum” dedi.