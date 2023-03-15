Sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitim alanında hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, üniversite sınavına girecek öğrencileri bir kez daha sevindirdi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak açılan YKS Hazırlık Kursu’na katılan öğrencilerle belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Akman; öğrencilerin 3 oturumdan oluşan YKS’nin toplam 345 lira olan sınav ücretinin belediye tarafından karşılanacağı müjdesini verdi.

Ortaöğretim mezunu gençlere yönelik Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde ücretsiz YKS hazırlık kursu açtıklarını hatırlatan Başkan Akman, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti. Eğitim ve öğretmenlik hayatından örnekler vererek Türkiye'nin son yıllarda özellikle eğitim alanında kaydettiği mesafeyi anlatan Başkan Akman, “Sevgili gençler mutlaka okumanızı istiyorum.

Devlet okumanız için tüm imkânları sunuyor. Özellikle kız çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durması için sunulan imkânları mutlaka değerlendirmesini istiyorum” dedi.

Ücretsiz olarak açtıkları YKS hazırlık kursuna katılmak isteyen gençlere servis imkânı da sunduklarını ifade eden Başkan Akman, sınav kayıt ücretlerini de belediye olarak karşılayacaklarının altını çizdi.

Başkan Akman, “Biz, sizlerden sadece çalışmanızı istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Çalışın ki hem kendi hayatlarınızı şekillendirin hem de ailelerinize destek olun. Ailelerinizin kimselere muhtaç olmaması sizlerin elindedir” ifadelerini kullandı.

Sene başında ücretsiz olarak açılan YKS hazırlık kursuna katıldığını söyleyen Derya Güreşçi isimli öğrenci, gerek ücretsiz kaynak ve deneme sınav desteği gerekse sınav ücretinin belediye tarafından ödenmesinden dolayı Başkan Akman’a teşekkür ederek, “Her türlü destekte bulundular.

Öğretmenlerimiz sayesinde derslerimizde ilerleme kaydettik. Buradaki eğitimden çok memnunuz herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Rojin Acar isimli öğrenci ise Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde verilen eğitimi, disiplini ve düzeni çok beğendiğini söyledi. Verilen eğitimin yanında sistemli olarak düzenlenen deneme sınavları ile YKS’ye en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Acar, “İnşallah sınavda güzel bir bölümü kazanarak Başkanımız Salih Akman’ın bize sağladığı imkân ve desteklerden dolayı böylece teşekkür etmiş oluruz” şeklinde konuştu.İHA