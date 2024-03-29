Uzmanların sürekli Hakkari için deprem uyarısı yaptığını hatırlatan Ölmez, büyük bir depremde Hakkari’de taş üstünde taş kalmaz dedi.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ DEPREM

Ölmez açıklamasında, “Hakkari’de sorunlar büyük. Hakkari 30 bin insanı kaldırabilecek bir potansiyele sahip olmasına rağmen göçten dolayı 80 bin insan burada yaşıyor. O göç sırasında yerleşim olurken imar planı ve bir düzen çerçevesinde yapılmadı. Kim nerde yer bulduysa ev yaptı. Son zamanlarda bütün uzmanlar Hakkari’de büyük bir deprem olacağını söylüyor. Bizim en büyük sorunumuz şuanda deprem. Devlet buraya biran önce el atmazsa, geçen sene 11 ilimizi yıkan deprem Hakkâri ilimizde de büyük yıkımlara sebep olacak.” Dedi.

HAKKARİ DEPREME HAZIR DEĞİL

Başkan adayı Ölmez Hakkari’nin depreme hazır olmadığını belirterek, “Şuanda Hakkari’de hiçbir tedbir alınmamış. Zaten bilindiği gibi deprem bölgesinde yaşıyoruz. Uzmanlar Hakkari’de büyük bir deprem olacağını sürekli söylüyorlar. Zaman zaman küçük depremler kendini burada hissettiriyor. Büyük bir deprem olması halinde Hakkari’de taş üstünde taş kalmaz. Çünkü şehirleşmenin denetimi yok. Devlet kentsel dönüşüm kapsamında Hakkari’de bir çalışma yapmazsa olası bir depremde felaketler oluşacaktır. 6 bine yakın bina var ilimizde ve bunun yüzde 80’e yakını riskli durumdadır.” Şeklinde konuştu.