Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Arvas, bu kapsamda hem il hem de ilçe merkezlerinde seçim ofislerinin açılışına katılıyor, öte yandan STK, esnaf, mahalle ve hane ziyaretlerinde bulunuyor. Büyükşehir adayına ziyaretlerinde AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilçe başkanı Abdullah Çalım, MDK Üyesi Zahir Soğanda ve partililer eşlik ediyor.

Başkan adayı Arvas, yerel seçimlerin vatandaşların temsilini sağlamakla birlikte Belediye Başkanı yoluyla kendi yerleşim bölgelerindeki karar alma süreçlerine dâhil olmayı sağlayan temel bir mekanizma olduğunu söyledi. Vatandaşların doğal olarak beş yıl süreyle şehirlerinin yönetimini emanet ettikleri belediyelerden yeni yatırımlar ve kaliteli hizmet beklediğini aktaran Arvas, Van’ı kalkındırmak için planlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

“HEMŞEHRİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ”

Arvas, Vanlıların beklentilerini ve şehrin problemlerini bildiklerini belirterek, “Bu bağlamda Vanlıların yerel kalkınma anlayışının tezahürü olarak belediyelerden talepleri var. Ancak sahada görüyoruz ve gözlemliyoruz ki vatandaşların Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden bir memnuniyetsizliği de var. Tüm problemlerin çözümü için Van 31 Mart 2024 tarihinde çok önemli ve kritik bir seçim gerçekleştirecektir.

Hemşerilerimizin beklentilerini biliyoruz, şehrimizin problemlerini görüyoruz. Hükümetimizin desteği ile bunları beş yıllık süre zarfında çözüme kavuşturacağız. Van’da yaşayan herkesin öncelikleri ve beklentileri değişecek, hizmette kaliteyi arttıracağız. Ancak bunun için hemşerilerimizin güçlü desteğine ihtiyacımız var” dedi.

“BELEDİYE HİZMETLERİYLE HEMŞERİLİK İLİŞKİSİ BİRBİRİYLE ÖZDEŞTİR”

‘Genel siyasete ilişkin meseleler ve partisel tutumlar, yerel sorunlarımızın önüne geçmemelidir’ diyen Arvas, “Hep ifade ettiğimiz gibi, yerel seçimler, genel seçimlerden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Genel siyasete ilişkin meseleler ve partisel tutumlar, yerel sorunlarımızın önüne geçmemelidir. Belediyeler, diğer merkezi yönetim birimlerinin aksine, halka en yakın kamu kuruluşlarıdır. Hizmet ettiği halkın içinden doğan ve halkın bir parçası olan yönetim birimleridir. Belediye hizmetleriyle hemşerilik ilişkisi birbiriyle özdeştir. Bu nedenle mahalli seçimlerde şehrimize maksimum fayda sağlayacak siyasal tercihler ön planda tutulmalıdır. Bu sebeple AK Parti Belediyeciliği doğru adrestir. Kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlayacağı imkân ve olanaklar ile Van kazanacak ve hızla kalkınacaktır” diye konuştu.

“MUTLU BİR KENT TESİS EDECEĞİZ”

Van’da yaşayan herkesin şehrine sahip çıkması gerektiğini ve şehre olan aidiyet hissinin güçlenmesi için çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Arvas, “Van’da yerel problemlerimiz arasında en önemlilerinden biri de kentte yaşayanların kentlerine sahip çıkmamalarıdır. Bu olumsuzluğun sosyal ve ekonomik olduğu kadar, huzur ve güven gibi sebepleri de var. Yaşadığı kentte müreffeh bir yaşam kaygısı olan insanlar, kent imkânlarının kendisine refah sunamadığı yerlerde, aidiyetiler zayıflar, kendi şehrine sahip çıkmazlar. Biz bunu da sağlayacağız. Herkesin kendini değerli hissettiği, güçlü bir aidiyet oluşturacağız, mutlu bir kent tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN EKONOMİK YATIRIM VE ÜRETİM OLANAKLARINI HIZLA BÖLGEMİZE ÇEKECEĞİZ”

Başkan adayı Arvas, Van’da işsizlik ve kent yoksulluğunu azaltacaklarını da belirterek, sözlerine şöyle son verdi: “20 yıldır sorunların biriktiği Van’da bir beş yıl daha kaybetmeye tahammülüz yoktur. Van Büyükşehir Belediyesi olarak genelde ve özelde her türlü sorumluluğu almaya talibiz. Projelerimiz ile işsizlik ve kent yoksulluğunu azaltacağız. Van’da yeni ekonomik faaliyetlerin başlatılmasını teşvik edeceğiz. Devletin ekonomik yatırım ve üretim olanaklarını hızla bölgemize çekeceğiz. Tüm bunlardan sadece Van değil çevre illerde olumlu etkilenecektir.”