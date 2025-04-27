Van Amatör Ligde gruplarını lider tamamlayan Başkalespor ve Van Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk karşılaşması için sahaya çıktı. Başkalespor, 90 dakikası 2-2 biten ve uzatmalarda gol çıkmayan maçta güçlü rakibi Van Büyükşehir Belediyespor'u seri penaltılarla 4-1 mağlup ederek, 2024-2025 amatör sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Nur Tatar Futbol Sahasında oynanan final karşılaşmasını İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan ve çok sayıda taraftar izledi.

Başkalespor'un şampiyonluğu, ilçedeki futbolseverler için büyük sevinç kaynağı oldu.