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Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Anadolu'nun önemli bir turizm kenti olmaya aday Van'ın gizli kalmış doğa harikası güzellikleri göz kamaştırıyor.

Van'a 150, Başkale merkezine 45 kilometre mesafedeki Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, bu yıl ziyaretçilerini ağırlıyor. Güzellikleriyle seyrine doyulmayan, yol sorunu nedeniyle daha önce ulaşımın güçlükle yapıldığı, bu nedenle ziyaretçilerin fazla tercih etmediği travertenler, yeni yapılan yol sayesinde turizme kazandırıldı.

“Başkale'nin yeni öğretmenleri travertenlere hayran kaldı”

Başkale ilçesine bu yıl atanan öğretmenler, hafta sonu görüntüsü ile Pamukkale'yi andıran travertenleri gezerek fotoğraf çekip takipçileri ile paylaştılar. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Anadolu'nun önemli bir turizm kenti olmaya aday Van'ın gizli kalmış doğa harikası güzellikleri göz kamaştırıyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzurun sağlandığı bölgede artık bölgede her yıl 30 bini aşkın yerli ve yabancı turistin uğrak mekânı oluyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik’in öncülüğünde Başkale Belediyesi tarafından organize edilen doğa gezisiyle hafta sonu travertenleri ilçeye yeni atanan 184 öğretmen doyasıya eğlenip fotoğraf çektiler. Gezdikleri alanlarda eğlenmenin yanı sıra çektikleri fotoğraflarla hem kendi sosyal medya hesaplarından, hem de aileleriyle paylaştılar.

“Burada harika bir doğa güzelliği var”

İstanbul'dan Başkale'ye öğretmen olarak atanan Mahmut Keleş, travertenlere hayran kaldığını söyledi. Öğrenmen olarak buraya geldiğini ifade eden Keleş, “Buranın adını çok duydum. Kaymakam beyin davetiyle hep birlikte buraya geldik. Gelirken dağlardan geldik, seyir zevki çok güzeldi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

İzmir'den Başkale'ye tayini çıkan öğretmenlerden Gülten Murathanoğlu, travertenlerin güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Ben İzmir'den geldim. Buraya yeni atandım. Van'da bu kadar güzel bir yer olduğunu duyduk. Gezimizi yaptık. Buraya gelmek isteyenlere şiddetle gelmelerini tavsiye ediyorum. Burası müthiş bir doğa güzelliği" dedi.

Başkale'nin köyüne atanan kızıyla İzmir'den Başkale'ye gelen Servet Çakır isimli vatandaş da bu güzelliği gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Çakır, "Kızım öğretmen olarak Başkale'ye atandı. Biz de onunla birlikte buraya geldik. Çok memnun kaldık. Gayet keyifli ve güzel bir yer. Burada bu kadar güzel bir yer olduğunu tahmin etmezdim. Aynı Denizli'deki Pamukkale travertenleri gibi. Müthiş ve harika bir yer. Çok mutluyuz" diye konuştu.iha