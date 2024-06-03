31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası ilçe seçim kurulu tarafından Başkale ilçesindeki 4 mahallede muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.

Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından dün yeniden sandık başına gittiler. Yapılan seçimlerin ardından Öncüler Mahallesi’nde Burhan Güngör 137 oy, Oğulveren Mahallesi’nde Salih Bozkır 187 oy, Dereiçi Mahallesi’nde Şemsettin Kaya 30 oy ve Kaşkol Mahallesi’nde ise İlhan Zeybel 48 oy alarak muhtarlık seçimini kazandı.