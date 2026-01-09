2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk ve rüzgârlı havanın ardından aniden bastıran kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Başkale ilçesi, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu havanın etkisine girmişti.

Ekipler çalışma yapmış, kamyonlarla ilçeden kar taşınmıştı. Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı tekrar başladı. Yağışla birlikte ilçe adeta kara teslim oldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi.