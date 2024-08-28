Son dönemde kredi faizlerinde yaşanan artış, kredi kartı faiz oranlarındaki yükselme ve taksit seçeneklerindeki kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar alternatif finansman arayışına girdi. Bu gelişmelere yanıt olarak bankalar, müşterilerine yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunmaya başladı. Bu kredilerin tutarı, 50 bin TL’ye kadar çıkmış durumda.

Muhammet Bayram'dan Kredi Kampanyası Açıklaması

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların faizsiz kredi kampanyalarını başlatma amacını açıkladı. Bayram, bankaların daha fazla TL mevduatına sahip olabilmek için bu kampanyaları düzenlediğini ve Merkez Bankası'nın depo alım ihaleleri ile piyasadan TL çektiğini belirtti. Çekilen TL'nin piyasada değer kazandığını vurgulayan Bayram, bu kampanyaların bankaların TL maliyetini dengelemek için uygulandığını ifade etti.

Faizsiz Kredi Limiti Artacak mı? Bayram'ın Görüşleri

Bayram, faizsiz kredi limitlerinin daha da yükselebileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak, piyasadan TL çekilmesi devam ettiği sürece kredi limitlerinde kademeli bir artış yaşanabileceğini söyledi. Bayram, bu kampanyaların yıl sonuna kadar devam edebileceğini ve bankaların bu uygulamaların maliyetlerini göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Banka Seçiminde Altın Tavsiyeler: Hangi Banka Size Daha Çok Kazandırır?

Maaş aldığınız, otomatik ödeme yaptığınız veya düzenli ödeme yaptığınız bankalardan faizsiz kredi almanın daha avantajlı olabileceğini belirten Bayram, bu stratejinin size daha yüksek tutarda kredi imkanı sağlayabileceğini söyledi. Bu tavsiyelerle daha büyük avantajlar elde edebilirsiniz.

Kredi Faizleri Ne Kadar? Detaylı Bilgiler

Bayram, şu anda 24 ay vadeli 100 bin TL tutarında tüketici kredisi faiz oranının yüzde 4,54 olduğunu belirtti. Aylık ödeme tutarı 7.895 TL olup, toplam geri ödeme tutarı ise 189.500 TL’yi buluyor. Ayrıca, 24 ay vadeli 1 milyon TL taşıt kredisi için faiz oranı aynı şekilde yüzde 4,54 ve aylık taksit tutarı 78.958 TL olarak belirlenmiş. Toplam geri ödeme ise 1.895.013 TL oluyor.