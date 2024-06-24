Vakıfbank ve Kuveyt Türk müşterileri için bu limit 20 bin TL'ye yükseltilirken, Denizbank ve Akbank'ta ise en az limit 5 bin TL olarak belirlendi.

Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:

  • Vakıfbank: Nakit 20.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 25.000 TL

  • Türkiye İş Bankası: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL
  • QNB Finansbank: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
  • Yapı Kredi: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL
  • ING: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
  • Garanti BBVA: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
  • TEB: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL
  • Fibabanka: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
  • Kuveyt Türk: Nakit 20.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 30.000 TL
  • Akbank: Nakit 5.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 10.000 TL
  • Ziraat Bankası: Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL
  • Halkbank: Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL
  • Denizbank: Nakit 5.000 TL, QR 7.500 TL, Toplam 12.500 TL

Bu güncellemeyle birlikte banka müşterileri bayram öncesi rahat bir nefes alacak gibi görünüyor!

Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş