Vakıfbank ve Kuveyt Türk müşterileri için bu limit 20 bin TL'ye yükseltilirken, Denizbank ve Akbank'ta ise en az limit 5 bin TL olarak belirlendi.

Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:

Vakıfbank: Nakit 20.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 25.000 TL

Türkiye İş Bankası: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL QNB Finansbank: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL Yapı Kredi: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL ING: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL Garanti BBVA: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL TEB: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL Fibabanka: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL

Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL Kuveyt Türk: Nakit 20.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 30.000 TL

Nakit 20.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 30.000 TL Akbank: Nakit 5.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 10.000 TL

Nakit 5.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 10.000 TL Ziraat Bankası: Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL

Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL Halkbank: Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL

Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL Denizbank: Nakit 5.000 TL, QR 7.500 TL, Toplam 12.500 TL

Bu güncellemeyle birlikte banka müşterileri bayram öncesi rahat bir nefes alacak gibi görünüyor!