Vakıfbank ve Kuveyt Türk müşterileri için bu limit 20 bin TL'ye yükseltilirken, Denizbank ve Akbank'ta ise en az limit 5 bin TL olarak belirlendi.
Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:
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Vakıfbank: Nakit 20.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 25.000 TL
- Türkiye İş Bankası: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL
- QNB Finansbank: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
- Yapı Kredi: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL
- ING: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
- Garanti BBVA: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
- TEB: Nakit 10.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 15.000 TL
- Fibabanka: Nakit 10.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 20.000 TL
- Kuveyt Türk: Nakit 20.000 TL, QR 10.000 TL, Toplam 30.000 TL
- Akbank: Nakit 5.000 TL, QR 5.000 TL, Toplam 10.000 TL
- Ziraat Bankası: Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL
- Halkbank: Nakit 7.500 TL, QR 7.500 TL, Toplam 15.000 TL
- Denizbank: Nakit 5.000 TL, QR 7.500 TL, Toplam 12.500 TL
Bu güncellemeyle birlikte banka müşterileri bayram öncesi rahat bir nefes alacak gibi görünüyor!
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş