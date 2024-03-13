Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yaparak, “Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” demişti.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN SIKILAŞMADA ERKEN HAMLE

Şubat ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artması üzerine sıkılaştırma adımları öne çekildi. BDDK verilerine göre, 12 aylık değişime bakıldığında toplam krediler yüzde 50'nin, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü. Merkez Bankası’na göre ise, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262,2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİSİ BÜYÜMESİNE SINIR

Bu kapsamda enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta ticari kredi ve ihtiyaç kredisi büyümelerinde sınırı aşağı çekmişti. Bu hafta ise artan kredi kartı harcamalarına neşter vuracak ilk adım atıldı.

KREDİ KARTLARI İÇİN İLK SOMUT KARAR

Bazı bankalarda aylık yüzde 7’yi bile aşan ihtiyaç kredisi faizleri sunarken, yüzde 4 seviyesinde kalan nakit avansta taksit sayısı 12’den 3’e düşürüldü. Nakit limiti kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırıldı.

İHTİYAÇ KREDİSİNE GÖRE DAHA AVANTAJLI FAİZ ORANI

Hatırlanacağı üzere geçen sene Mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde bazı bankalar ihtiyaç kredisinde 70 bin TL, taşıt ve konut kredisinde 250 bin TL sınırlaması bulunuyordu. O dönemde vatandaş ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre çok daha avantajlı olan yüzde 1,36 faiz oranı ile taksitli nakit avansa yönelmişti.

Yine o dönem bu durumun önüne geçilmek için kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeler düşürülmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.

Son alınan karar ile taksit sayısı yeniden 3’e düşürüldü. Daha önce kredi kartı limitinin yüzde 80’i kadar olan uygulanan sınır da yüzde 25’e indirildi.

KREDİ KARTINDA GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Şu anda kredi kartı nakit avans güncel faiz oranları yüzde 4,42 seviyesinde bulunuyor. Kredi kartı alışveriş faizi ise yüzde 3,66 oranında. Gecikme faizi de yüzde 3,96, nakit çekim gecikme faizi 4.72 olarak uygulanıyor.

50 BİN LİRADA 14.721 BİN LİRA FARK EDİYOR

Bir tüketici, örneğin 50 bin lira nakit avans kullanımında 12 ay vadeli ve aylık 5 bin 881 lira ödeyerek toplamda 70 bin 573 lira geri ödüyordu.

Ancak taksit sayısı ve faiz maliyetini azaltarak, aynı tutarı bu sefer 3 ay vadeli olarak kullanacağı için toplam ödenen rakam çok çok az olacak.

Bu durumda aylık ödenecek taksit miktarı 18 bin 617 lira olacak ve toplam geri ödeme miktarı da 55 bin 852 liraya düşecek.