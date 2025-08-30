Rakibin cezası nedeniyle seyircisiz oynamasının Vanspor için dezavan olduğunu dile getiren Gürsel, "Bundan sonraki süreçte cezaları bittiğinde Van kolay bir deplasman değil, her zaman zor bir deplasman olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Burada alınan galibiyet önemli, oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Takımının istediği oyunu sahaya yansıtamadığını anlatan Gürsel, "Çıkışları iyi yapamadık. Rakibimizden kazandığımız iki topla golü bulduk. Bandırmaspor'un oynadığı oyunu bugün tam olarak sahaya yansıtamadık ama dediğim gibi kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.