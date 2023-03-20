Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 11 ili vurarak yıkıma neden oldu.

Binalar yerle bir olurken, felakette can veren vatandaşlarımızın sayısı da 50 bine dayandı.

Büyük felaket, kentsel dönüşümün ne kadar mühim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Devlet, kentsel dönüşüm projelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin akıllara takılan soruları ele aldı.

Bakanlık, 10 soru ve 10 cevap şeklinde kentsel dönüşüm kredisi konusunda vatandaşların soru işaretlerine yanıt verdi.

İşte o soru ve cevaplar...

1- Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1.49 faiz oranının 0.70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0.79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.

2- Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

3- Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- 1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL’yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İşyeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

7- Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.

Ensonhaber