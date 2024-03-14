Türk halkı fahiş fiyat ve stokçulardan çok çekti..

Koronavirüs salgını, savaşlar, kur dalgalanması ve küresel piyasa hareketlerini fırsat bilen satıcılar, adeta halkın kanını emiyor.

Uzun süredir bu alanda incelemelerini sürdüren Ticaret Bakanlığı ise halkı sömüren bu firmaların adeta tepesine çöküyor.

Sık sık denetim yapan bakanlık, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeni önlemler de alıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde artık bakanlığın olumlu görüşü alınacak.

Bakanlığın onayı olmadan fiyat belirlenmeyecek

Fiyatlar yine belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ancak belirlenen fiyat, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanacak.