Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van Valiliğini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ 15 MARTTA HESAPLARA YATACAK

Van’dan çiftçilere müjde veren Bakan Yumaklı, anaç koyun-keçi desteği ile sürü yenileme desteği gibi çeşitli hayvancılık destekleme ödemelerinin 15 Mart Cuma günü çiftçilerin hesabına yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeyi, “Buradan, küçükbaş hayvancılığın başkenti olan Van’dan bir müjde vermek istiyorum. Anaç koyun-keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere, birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon TL hayvancılık destekleme ödemelerini bu Cuma günü saat 18.00’den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde bildirdi.

VAN İÇİN MÜJDE

Vanlı çiftçilere de sevindiren bilgileri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulama Projesinin inşasına hava koşullarının düzelmesiyle beraber başlanılacağını aktararak, “Van özelinde iki müjdemiz daha olacak; Su biliyorsunuz ki tarımsal üretim için son derece önemli. Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulaması Projesinin ihalesini 2023 yılının sonunda yapmıştık. Hava şartları müsaade ettiğinde ilk kazmayı vurarak barajın inşasına başlamış olacağız. 50 bin dekar sulama alanına sahip olan barajı, 11 yerleşim yerindeki verimli tarım arazilerini suyla buluşturmuş ve daha verimli üretimin temelini atmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

“11 ADET TAŞKIN KORUMA PROJESİ YATIRIM PROGRAMINA ALINDI”

Van ve ilçelerinde maliyeti 215 milyon liralık 11 adet taşkın koruma projesinin 2024 yılı yatırım programına dahil edildiğini aktaran Bakan İbrahim Yumaklı, Van’da güçlü tarımı oluşturmak adına çalışmalar yapan paydaşlara da teşekkür etti.

Bakan Yumaklı; “Van merkez ve ilçelerinde yaklaşık maliyeti 215 milyon liralık 11 adet taşkın koruma projemizi de 2024 yılı yatırım koruma programımıza aldık. Bunlarla ilgili çalışmalar da kendi takvimlerinde ilerliyor olacak. ‘Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü tarımdan geçer.’ Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözü bizim de düstur aldığımız bir sözdür. Van’da bu manada güçlü tarımı oluşturmak adına, üretim yapan, gayret gösteren, emek sarf eden bütün paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.