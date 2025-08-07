Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir TV programında, orman yangınları, su kesintileri ve zirai don ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Orman yangınları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Yumaklı, "Vatandaşlarımızdan açık alanlarda herhangi bir ateş yakmamasını veya bir ateş yanmasına sebep olacak herhangi bir faaliyette bulunulmamasını istiyoruz. Bir kıvılcım koskocaman bir ekosistemi yok edebilecek güce sahip. 15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bu cuma gününden itibaren bir hafta daha, sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgarın yüksek olduğu bir dalga daha bekliyoruz, önümüzdeki bir haftanın yüksek riskte olduğunu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"Suyun verimli kullanılmasıyla ilgili DSİ ciddi yatırımlar yapıyor"

Yumaklı, orman yangınlarında olduğu gibi su konusunda da iklim değişikliğinin ciddi bir etkisinin olduğunu bildirdi.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin su alanında kendisini gösterdiğini belirten Yumaklı, "Bu konu sadece bizim ülkemizde konuşulan bir konu değil. Dünyanın birçok ülkesinde temiz suya ulaşım, suyun elde edilmesi ve suyun verimli kullanılması önemli bir başlık. Bu konuda 2023'ten itibaren saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliği başlatıldı. Türkiye birçok konuda olduğu gibi bu konuda da dünyada bir farkındalık oluşturmak için bütün gayretini gösteriyor. Ülkemiz su stresi altında olan bir ülke. Suyun verimli kullanılmasıyla alakalı Devlet Su İşlerimiz (DSİ) ciddi yatırımlar yapıyor." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye'de Ulusal Su Kurulu'nun kurulduğunu, bunun Türkiye'de su konusundaki en üst çatı otorite olduğunu anımsattı.

Kuruyan göllerle alakalı çalışmalara değinen Yumaklı, Isparta Eğirdir Gölü için eylem planı oluşturulduğunu ve 8 göl için kuraklık eylem planı hazırlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, suyun mutlaka tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların bu konuda kendilerine destek olmalarını istedi.

İzmir'deki su kesintilerine de dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"DSİ olarak İzmir'e son 23 yılda 62 milyar liralık su yatırımı yapıldı. 221 tesis 36 baraj, 10 gölet, 9 yeraltı depolama tesisi 5 de içme suyu tesisi kazandırıldı. Bu tesislerden kente 133 milyon metreküplük su temin ediliyor. Bunun dışında Manisa'da inşa edilen Gördes Barajı'ndan da geçen yıl İzmir'e 52,5 milyon metreküp su sağlandı. 2025'in ilk 6 ayında Gördes'ten 30 milyon metreküplük su yine İzmir'e sağlanmış oldu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre içme suyuyla alakalı tesislerin yapım ve işletilmesi sorumluluğu belediyeye ait. Yalnız kurak dönemlerin yaşandığı zamanlarda belediye sadece yatırım yapmak değil aynı zamanda elindeki mevcudu korumakla ilgili de o işletim planını oluşturup buna göre de hareket etmek durumunda. İzmir'deki durum işletme programının göz ardı edilmesidir. İzmir'de yaklaşık 250 milyon metreküplük yıllık su ihtiyacı var. Bunun yarısı yeraltı sularından yarısı da barajlardan sağlanmak durumunda. Gözlemimiz yer altı sularının kullanımıyla alakalı. Enerji giderinden tasarruf etmek amacıyla suyun bol olduğu zamanlarda bile barajlardan kullanım yapıldı. Tam sıcağın, kuraklığın ve buharlaşmanın olduğu zamanlarda barajların kullanılması diğer zamanlarda yer altı sularından, içme suyunun temini gerekirken barajlar kullanıldığı için bugün gelinen noktada su kesintilerine gitmek zorunda kaldılar."

Yumaklı, ayrıca İzmir'de 68 milyon metreküplük kayıp kaçağın olduğuna işaret ederek, her sene İzmir'in Tahtalı Barajı kadar suyunun yok olduğunu, kayıp kaçak konusunun belediye tarafından halledilerek, gerekli altyapı yatırımlarının yapılması durumunda İzmir'in 100 günlük suyunun garanti altına alınabileceğini söyledi.

Herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Yumaklı, İzmir ile ilgili iki tane baraj planı ve projesinin devam ettiğini anlattı.

Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki su kesintisine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çeşme Belediyesi ile de bir protokolümüz var. Bu protokol çerçevesinde yapılması gerekeni DSİ o protokoldeki zamanına göre yapıyor. Şimdi kamuoyunu yanıltmak için şöyle bir yola başvuruluyor. 'DSİ zamanında bize yapsın ve versin'. Zaten yapılıyor. Zaten olan bir şeyi yapsın versin diyerek neyin perdelemesini yapıyorsunuz? İzmir Karaburun Karareis Barajı, Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve bunun arıtma tesisinin projesi 1,7 milyar liralık bir bütçeyle yapılıyor. Yılda 3,7 milyon metreküplük su Çeşme'ye verilmiş olacak. Test işlemleri şu anda devam ediyor, birkaç gün içinde bu vanalar açılacak, Çeşme'ye su verilecek. Burada bir şeyin altını tekrar çizelim. Burada, kayıp kaçak, işletim planı ve imar uygulamalarınızı sonsuz kaynağınız varmış gibi yapmamalısınız."

"Hedefimiz kasıma kadar ödemeleri bitirmek"

Zirai don kapsamında verilecek desteklere ilişkin çalışmaların sürdüğünü anlatan Yumaklı, donun 65 ilde etkili olduğunu ve 16 ürünün bu dondan etkilendiğini anımsattı.

Yumaklı, ekiplerin zarar tespiti konusunda sahaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı vardı. Sigortası olmayanlar ama Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olanların da hasar tespitlerini yapıp ödenmesiyle ilgili. TARSİM kapsamında bu zamana kadar zirai don kaynaklı ödemelerin 6,1 milyar liralık kısmını ödedik, 16,9 milyar lira da ödeme aşamasında. Yaklaşık 23 milyar civarında bir tutar üreticilerimize ödenmiş olacak. ÇKS'ye kayıtlı olup da sigortası olmayanların maliyetlerinin hesaplanıp ödenmesiyle ilgili de süreç bitti. Ödeme periyoduna başlayacağız, hedefimiz kasıma kadar bu ödemelerin tamamını bitirmiş olmak. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile buradaki süreci yürütüyoruz."