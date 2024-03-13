Bu memleketin insanının layık olduğu daha iyiye ulaşmaya hakkı var. Bizler de bunun için, geçtiğimiz sene 2022 sonundaki tarımsal üretim rakamımız, bitkisel üretim rakamımız 129 milyon tondu. 2023 sonunda bu rakam 137 milyon tona geldi.

Biz bunları arttıracağız, kendi vatandaşımızın ihtiyacını göreceğiz. Memleketimize gelen turistlerin ihtiyacını göreceğiz ve ihraç edeceğiz. O yapmış olduğumuz ihracattan elde etmiş olduğumuz gelirler de işte buralarda size hizmet olarak geri dönecek. İnşallah biz buradan bir tek kardeşimizin bile göçmesini istemeyiz. Kendi atasının toprağında üretimini yapsın" dedi.

Gürpınar'daki küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için çaba gösterdiklerini de belirten Bakan Yumaklı, "Biz milletimizin gönüllerini fethetmek için varız. Bunu her yerde söylüyoruz. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz.

Bunun için de devam edeceğiz inşallah. Milletimizin ferasetini, sağduyusuna, vizyon ve hizmet siyasetine, eser siyasetine verdiği değeri biliyoruz, güveniyoruz. İnşallah, 31 Mart'ta hem Gürpınar için, hem de Van için siz kıymetli hemşerilerimizin o sağduyuları gerçek belediyecilik olan teveccühünüz sonucunu verecektir.

Ben bu vesileyle hem Van'da, hem de Van'ın bütün ilçelerinde aday olmuş kardeşlerimize canıgönülden başarılar diliyorum. Yine söylüyorum; çalışan, gayret eden, emek veren kimler varsa Allah onlardan razı olsun. Bir kez daha altını çizerek ifade edelim, tam da yanı başlarında olacağız. Ben bu vesileyle hepinizin Ramazan'ı Şerif'inizi tebrik ediyorum" diye konuştu.