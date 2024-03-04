Bakan Yerlikaya Dan Açıklama 16 Ile Dikkat

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde turuncu uyarı, 14 ilimizde sarı uyarıda bulundu.

Turuncu uyarı verilerin illerimiz: Muğla, Antalya. Sarı uyarı verilen illerimiz: Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

MUĞLA İÇİN 'TURUNCU' UYARI

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça ve Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

Fırtınanın gece yarısından itibaren başlayıp, yarın saat 18.00'e kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji, yarın saat 08.00'den itibaren Muğla ve çevresi için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Muğla için 'turuncu' kod uyarısı yapılırken, AFAD Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İZMİR'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

İzmir genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 07.00'den itibaren İzmir genelinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Yağışın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.