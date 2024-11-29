Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde 'Kalkan-32' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 402 bin 330 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını aktaran Yerlikaya, 29 bin 29 personel, 9 bin 180 ekip ile 5 bin 932 noktada, 4 bin 840 metruk bina, 8 bin 213 umuma açık yer, 487 terminal ve 2 bin 572 diğer yerler olmak üzere toplam 16 bin 112 yerin kontrol edildiğini açıkladı. 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1626 düzensiz göçmenin yakalandığını, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik; 6 bin 339 operasyon yaptıklarını ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

Yurt genelinde 1626 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonlarda koordineli çalışan kamu personelini tebrik eden Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.

Göç konusunu; düzenli düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek" dedi.