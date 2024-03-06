Bakan Yerlikaya 1 Milyon 92 Bin 697 Yasal Kalış Hakkı Olan Yabancı Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih'te 'Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul'da benim görev yaptığım dönem. Bir Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 yani 9 aylık süreç.

Biz İstanbul genelinde PKK hain PKK terör örgütüyle ilgili 278 operasyon yapmışız. Burada 496 gözaltı, 118 tutuklu, 142 adli kontrol. Bu operasyonlarda 79 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisizden kastımız altında açıklamamız var. Yani onları sağ olarak almışız. Burada Fatih ilçemizde 10 operasyon yaptık, 27 gözaltı, 8 adli kontrol var. Gelelim FETÖ. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Su uyur FETÖ vari terör örgütleri uyumaz.

Biz bu bilinçteyiz. Bu dikkatteyiz. Aynen böyle ve yakın zaman içerisinde ne dedi? FETÖ bataklığını kuruttuk. Sivrisineklerle uğraşıyoruz. Biz Sivrisineklere de acımıyoruz. Bak İstanbul'da FETÖ'ye 151 operasyon yapıldı, 350 gözaltı, 55 tutuklama, 90 adli kontrol kararı verildi. DEAŞ Terör Örgütü 101 operasyon 475 gözaltı, 117 tutuklama, 56 adli kontrol, Sol terör örgütlerine 84 operasyon 248 gözaltı, 81 tutuklu 86 adli kontrol. Bunların finansmanı yani terör örgütlerinin finansmana erişimleri bizim için çok önemli. Biz bu noktada da göz açtırmıyoruz.

Sadece İstanbul rakamları bunlar. Terörizme finans sağlayanlara yönelik 18 operasyon 154 gözaltı, 27 tutuklama, 5 milyon 477 bin 324 lira ele geçirildi. Şimdi bu terör örgütleriyle ilgili evet bunları yaptık, aldık ama bakın yine aynı dönemde bir bombalı eylem olmak üzere 8 terör eylemini engelledik. Türkiye genelinde bu rakam 125'di. İstanbul'da 8, ama 28 Ocak'ta DEAŞ Santa Maria Kilisesi saldırısı 2 terörist İstanbul Emniyetimiz 10 saatte ne yaptı? Aldık adalete teslim ettik" dedi.

İSTANBUL'DA 90 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya, “İstanbul'da organize suç örgütlerine 112 operasyon yapıldı, bin 254 gözaltı, 735 tutuklama, 367 adli kontrol kararı verildi ve 90 organize suç örgütü çökertildi. Adalete teslim edildi. Peki bu Türkiye'de bu sayı 384 görebiliyorsunuz değil mi? 384'ün 90'nı İstanbul'da. Bunların kırılımı var.

Bakın İstanbul'daki o 90'nı bunlar 01 Haziran-4 Mart arasında olmuş. Yani bizim 9 aylık dönemimiz içerisinde. Bakın KOM, Narkotik ve Siber olmak üzere 90, 65 KOM, Narkotik 19, Siber'de 6, 27 milyar 181 milyon liralık maddi mal varlıklarına ne yapmışız? El koymuşuz. Türkiye genelindeki 384'de mal varlığı rakamı nedir peki? 90 milyar. O da şimdilik" ifadelerini kullandı.

9 AYDA 828 KAÇAKÇILIK OPERASYONU; BİN 494 GÖZALTI

9 ayda 828 kaçakçılık operasyonu yapıldı, bin 494 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 492'si tutuklandığın belirten Yerlikaya, 83 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtti. Öte yandan Bakan Ali Yerlikaya, Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2.5 yıl sonra Hasdal'da 253 dönümlük bir arsa üzerine yapılacak yeni emniyet müdürlüğü binasına taşınacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA YASAL KALIŞ HAKKI OLAN TOPLAM YABANCI SAYISININ 1 MİLYON 92 BİN 697 OLDUĞUNU AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu belirterek, “Bakın yasal kalış hakkı ne demek? Bakın yabancılarla ilgili şöyle bir tanım var.

Bir ülkeye girişi bir, kalışı iki, çıkışı üç, eğer bunlardan herhangi biri veya daha fazlası yasal değilse biz buna düzensiz göçmen, kaçak göçmen diyoruz. Bunun tamamının yasal olduğunda da biz ne diyoruz? Bakın yasal kalış hakkı olan bir milyon 92 bin İstanbul genelinde, Fatih'te 39 bin. Suriyeli sayısı 20 bin. Ama şurada çok etkileyici bir haber var.

2019'da Fatih'te toplam yabancı sayısı 103 bin 660'mış. Şimdi ne kadar olmuş? 40 bin yani düz hesap. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren Fatih'te ki tüm mahalleler yabancıların kalış hakkına kapalı" ifadelerini kullandı.

9 AYDA 76 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da kurulan mobil göç noktalarında yapılan işlemler hakkında da bilgi paylaştı. Yerlikaya, 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle İstanbul'da 103 mobil göç noktasının bulunduğunu, bu noktalarda 197 bin 555 kişinin sorgulandığını, 57 bin 745 kişinin ise düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Vizesi, İkamet izni biten veya kendiliğinden İstanbul'dan ayrılan yabancı sayısının ise 255 bin 92 olduğu, gönüllü olarak 9 ay içinde İstanbul'dan ayrılan Suriyeli sayısının 26 bin 519 olduğu belirtildi. 9 ay içinde 76 bin 396 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.