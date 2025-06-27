İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün öğleden sonra Van’a gelecek. TOKİ konutları teslim törenine katılması beklenen Bakan Ali Yerlikaya’ya bakan yardımcıları da eşlik edecek.

Bu kapsamda İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da Van’a geldi. Bir dönem Van’da Valilik yapan ve kentlilerin yakından tanıdığı bir isim olan Karaloğlu, geldiği Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi Ozan Balcı ve il protokolü tarafından karşılandı.

Bakan Karaloğlu çeşitli görüşmeler ve istişarelerin ardından öğleden sonra Bakan Ali Yerlikaya ile birlikte kentte programlara katılacak.