Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün, 2024 Temmuz ayına ait hava yollarındaki uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, temmuz ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 87 bin 13, dış hatlarda 97 bin 86'ya ulaştığını belirterek, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 234 bin 683'e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "Temmuz ayında hizmet verilen uçak trafiği, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 2; dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,8 olmak üzere üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 3,5 artış meydana geldi. Temmuzda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 9 milyon 357 bin 452’ye, dış hat yolcu trafiği ise 15 milyon 520 bin 238’e ulaştı.

Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 905 bin 463 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının temmuz ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 0,6; dış hat yolcu trafiği yüzde 3,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 2,7 artış gösterdi. Havalimanları yük trafiği ise temmuz ayında iç hatlarda 92 bin 293 ton, dış hatlarda ise 405 bin 791 ton olmak üzere toplamda 498 bin 84 tona ulaştı" dedi.

'DIŞ HATLARDA 74 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

2024 yılının ilk 7 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 519 bin 4, dış hatlarda 484 bin 199'a ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, üst geçişler ile toplam 1 milyon 306 bin 484 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. 2024 yılı temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,5, dış hat uçak trafiğinde yüzde 7,7 olmak üzere üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 7,2 artış yaşandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 55 milyon 514 bin 472'ye, dış hat yolcu trafiğinin 74 milyon 88 bin 482'ye, transit yolcu sayısının ise 135 bin 818'e ulaştığı bu dönemde, toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildi.

2024 yılı temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 8,4, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,8 artış oldu. 7 ayda havalimanlarında iç hatlarda 504 bin 737 ton, dış hatlarda 2 milyon 235 bin 533 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 740 bin 269 ton yük trafiği gerçekleşti" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca 2024 yılının ilk 7 ayında turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 10 milyon 500 bin 115, dış hatlarda ise 22 milyon 61 bin 215 olmak üzere toplam 32 milyon 561 bin 330 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.