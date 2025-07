'Zaferin Adı Türkiye' temalı '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni' Ankara Tren Garı'ndan Ankara-İstanbul arasında ilk seferine uğurlandı. Uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve davetliler katıldı. Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz 2016'nın, en karanlık gecelerden biri olduğunu belirterek, "Bu millet, söz konusu vatan olduğunda, canını bir an bile düşünmeden feda eder. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Milletimizi meydanlara davet ediyorum’ çağrısıyla, milyonlar sokağa döküldü.

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, ellerinde bayrakları, yüreklerinde imanları, tek bir ses oldular; ‘Ya istiklal ya ölüm.’ O gece, TÜRKSAT’ta Ahmet Özsoy ve Ali Karslı gibi kahramanlar, hainlerin yayınları kesme girişimini canları pahasına engellediler. Cumhurbaşkanımızın sesi milletimize ulaştı, milletimiz iradesine sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihi gecede söylediği gibi; ‘Bu millet, tankların gücüne değil, imanının gücüne inandı.’ Ve işte o iman, o kararlılık, 40 yıllık hain planları bir gecede yerle bir etti. 15 Temmuz, milletimizin yeniden diriliş destanıdır. Bu destan, ‘Zaferin adı Türkiye’ diye yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

'100 BİNDEN FAZLA YOLCUYU TAŞIYACAK'

Bakan Uraloğlu, 68 gün boyunca raylarda olacak ‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni’nin, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Karaman ve Ankara ve Sivas hatlarında 90 bin kilometre yol kat edeceğini belirtti. Uraloğlu, "100 binden fazla yolcuyu taşıyarak, geçtiği her istasyonda, her şehirde, her yürekte 15 Temmuz’un ruhunu yeniden canlandıracak.

Bu tren, sadece yolcu taşımayacak; aynı zamanda birliği, dirliği, vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak. Güzergahında; Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, İzmit, İstanbul, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta milyonlarca vatandaşımız, trenimizin üzerindeki mesajlarla o kahramanlık destanını bir kez daha yad edecek. Trenlerimizde gösterilecek videolar ve asılacak afişler, bu büyük zaferi ve alınacak dersleri nesilden nesle aktaracak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un bu milletin 2’nci Kurtuluş Savaşı olduğunu vurgulayarak, "O gece, milletimiz bir kahramanlık destanı yazdı; 251 vatan evladı şehadet şerbetini içti, 2 bin 740 gazimiz ise bu büyük zaferin simgesi oldu. Onlar, bu vatanın istiklalini, çocuklarımızın geleceğini, milletimizin onurunu korudu.

Bizler de demiryollarımızın 168 yıllık köklü mirasıyla bu aziz vatanın her karışına hizmet etmenin, milletimizin yolunu açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un adsız kahramanlarını, vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, treni gezip yolcularla sohbet etti. '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni', saat n 10.55’te yola çıktı.