Yargı sisteminin daha etkili işleyebilmesine hizmet eden yenilikler arasında yeni açılan ve temeli atılan adalet sarayları ile yargı mensuplarının sayılarının ve niteliklerinin arttırılması dikkat çekiyor. Ayrıca vatandaşların uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden, el sıkışarak çözmesine olanak sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de zaman ve kaynaklardan tasarrufu artırıyor, toplumsal barışa katkı sunuyor.

1 yılda 5 adalet sarayı hizmete açıldı

Bakanlık, son bir yıllık süreç içerisinde toplam 52 bin 368 metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtı. Ayrıca 11 ilde 971 bin 964 metrekare kapalı alana sahip adliye sarayının inşaatına başlandı. 21 adliyenin ise proje çalışmaları devam ediyor.

Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829’a yükseldi

Son bir yılda atanan 2 bin 294 hakim savcı ile birlikte hakim ve savcı sayısı 24 bin 829’a yükseldi. 2019 yılında sisteme kazandırılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ilk kez bu yıl uygulanacak. Aynı şekilde ilk hakim savcı yardımcıları bu yıl içerisinde görevine başlayacak.

Ayrıca son bir yılda 20 bin 779 alım ile personel sayısı 183 bin 806’ya ulaştı. Aynı zaman diliminde 168’i adli ve 9’u idari yargıda olmak üzere 177 mahkeme, 21 istinaf dairesi, Adli Tıp Kurum bünyesinde ise 3 Grup Başkanlığı ve 6 şube müdürlüğü faaliyete geçirildi. Kadın ve çocuk hakları açısından ikincil örselenmenin önüne geçen 19 yeni Adli Görüşme Odası (AGO) açıldı. Böylece Türkiye genelindeki AGO sayısı 171 oldu. Son bir yılda açılan 40 yeni noterlik ile noterlik sayısı ise 2 bin 385’e ulaştı.

Teknoloji kullanımı yaygınlaştırıldı

Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) cihazının kuruldu ve 1 milyon 708 bin 173 SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, yeni kurulan 340 e-Duruşma sistemiyle fiilen yapılan e-Duruşma sayısı 1 milyon 292 bin 884’e ulaştı. Yargısal süreçleri hızlandıran ve zamandan tasarruf sağlayan e-Tebligat uygulamasıyla da son bir yılda muhatabına iletilen tebligat sayısı 79 bini aştı.

Deprem bölgesine yeni yargılama usulü ihdas edildi

Deprem bölgesindeki bazı idari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren 7471 sayılı Kanun 9 Kasım 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle davaların bir an önce sonuçlanması için yeni bir yargılama usulü ihdas edildi. Böylece depremzede vatandaşlar yargısal süreçlerde desteklendi.

9. Yargı Paketi’nin de hazırlıkları son aşamaya ulaştı

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulaması ile son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında da 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı. Son bir yılda 8. Yargı Paketi TBMM’den geçirilirken, 9. Yargı Paketi’nin de hazırlıkları son aşamaya ulaştı.

"Erişilebilirliğin zirveye çıktığı adalet sistemini tahkim edeceğiz"

Bakanlık çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mülkün temeli olan adaletin tecellisinde vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, hukuk sistemimizdeki standartları daha da yükseltmek için son bir yılda reform niteliğindeki önemli hizmetleri hayata geçirdik. Hakim savcı sayımız, personel istihdamımız, adliye ve mahkeme sayılarımızdaki artışın yanı sıra tüm teknolojik yenilikleri yargı sistemimize uyarladık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar daha etkin işleyen daha fazla güven veren adalet sistemi içindir. Erişilebilirliğin zirveye çıktığı bir adalet sistemini tahkim etmek ve milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.