Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Bakan Tekin, devamsızlık konusunda bir esneklik olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

DEVAMSIZLIK KONUSUNDA ESNEKLİK OLACAK MI?

Bakan Tekin o soruyu "Esneklik yapacak bir durum yok. Bu kadar öğretmen arkadaşımız fedakarlık yaparken, devlet bu kadar okul, derslik yaparken, eğitim-öğretim süreçlerine yatırım yaparken çocuklarımızın okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmuyorum. Bu konuda kararlı şekilde devam edeceğiz." şeklinde cevapladı.