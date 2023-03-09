İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

Esnaf çarşılarının 5 binine başlandı. 10 gün içinde biter, zannediyorum diğer 5 bini de bir 10 günde biter. Kuru gıdacılar için de hal yapılıyor. Çalışmalara başlandı. 203 sosyal market var. Şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılan vatandaşlarımıza 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödendi.

4 KATEGORİDEKİ VATANDAŞA 15 BİN LİRA YARDIM

Orta hasarlıların, ağır hasrarlıların, evi acil yıkılacak olan ve yıkılmış olanlar taşınacak. Bunlara 15 bin lira taşınma bedeli ödenecek. 129 bin haneye ödeme yapıldı.

Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi.

Bazı adreslerde benim hasarlı ama evimi bulamadım diyenler olacaktır. Bunun sebebi şudur, 2018 sonrası kaçak yapılar kayıtlı değildir. Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler.



Süperhaber