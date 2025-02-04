İstanbul’da düzenlenen Bloomberg Future of Finance etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birincil önceliklerinin enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu söylerken, belirlenen hedefleri tutturacaklarını söyledi.

"GÜMRÜK VERGİSİ HEDEFİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Şimşek ABD'nin ek gümrük tarifelerinin hedefi olup olmayacağı sorusuna "Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

Şimşek ekonominin şu anda trendin altında büyüdüğünü, ancak “sürdürülebilir yüksek büyüme yörüngesine geçmek için muhtemelen bunun gerekli olduğunu” söyledi.

Şimşek, “Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum” dedi.

Merkez Bankası ekibine güveninin tam olduğunu yineleyen Şimşek, bankanın tüketici kredileri konusunda sıkı duruşunu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifeleri konusundaki bir soru üzerine Şimşek, Türkiye’nin hedef alınan ülkelerden olmasını beklemediğini ifade etti.

Şimşek, TL’nin değerlenmesiyle ilgili soru üzerine de “Türk Lirası’nın değerlenmesini tartışmayacağım” dedi ve Türkiye’nin bir kur hedefinin olmadığı mesajını yineledi. TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Şimşek, “Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz” diye konuştu.

Avrupa'daki büyümeye bağlı olduklarını kaydeden Şimşek "Oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz. Avrupa'da pazar payımızı artırmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.