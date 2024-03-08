Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında gündemi değerlendirdi. Kayıt dışılık ile mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, harcamaları gözden geçireceklerini, daha üretken, verimli alanlara yönelteceklerini söyledi.

"KAYIT DIŞILIK HAK YEMEK DEMEKTİR"

Çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir" dedi.

HAZİRANDAN İTİBAREN YENİ POS CİHAZLARI KULLANILACAK

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni yöntemlere de değindi. Hazirandan itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını söyledi.

"BİZİM AMACIMIZ GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK"

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak." dedi.

"TÜRKİYE'DE GELECEK AYLARDA CİDDİ KREDİ NOT ARTIŞLARI OLACAK"

Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun olmadığına da vurgu yapan Bakan Şimşek, "Türkiye'de gelecek aylarda ciddi kredi not artışları olacak" dedi.