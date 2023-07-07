Asrın felaketinin üzerinden 5 ay geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyi adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu. Bu süreçte devletin tüm imkanlarını seferber etmesi, yaraların hızlıca sarılmasını sağladı.

Öyle ki, bir yandan konteyner kurulumları sürerken bir yandan da afet konutları yükselmeye devam ediyor.

Depremzedelere yeni destek paketi

Yeni dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaştı.

Bu kapsamda depremzedeler için yeni bir destek paketi düzenlendi.

Konuya ilişkin bugün İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Özhaseki, burada illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.

"500 bin lira nakdi yardımda bulunacağız"

Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Özellikle vatandaşlarımız kendi aralarında bir araya geldiklerinde gerek tek katlı gerekse birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde ki yarıdan bir fazlasıyla bir araya gelmesiyle buna izin vereceğiz. Ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira orada nakdi yardımda bulunacağız.

Yine afetzede vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 bin lira ile 800 bin lira, dükkanlar için ise 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Yani somutlaştıracak olursak, brüt 100 metrekarelik bir ev için 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metrekareye kadar olan büyüklükte konut sahibi, evlerini yapmak isterse yerinde dönüşüm için kendi bulunduğu yerde rahatça yapabilsin diye 500 bin lira hibe vermeye devam edeceğiz, 700 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metrekareden büyükse evi, 500 bin lira yine hibe verilecek, 800 bin lira da kredi vereceğiz.

"Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve sıfır faizli"

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

Dükkan ve iş yerleri için ise hibenin dışında dükkanın büyüklüğüne göre 500 bin liraya kadar 250 bin liradan başlamak üzere biz kredi vermeye devam edeceğiz.

Bir taraftan hibe vereceğiz, bir taraftan kredi vereceğiz ki bir an önce oradaki konutlar yapılsın, herkes evlerine, sevdikleri muhite dönsünler diye. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli olacak ve faiz sıfır. Böyle olunca bu kredinin de çok büyük bir işe yarayacağını hepimiz söyleyebiliriz.

Bu paraları nasıl vereceğiz biz Bakanlık olarak? Hak ediş karşılığı vereceğiz. İş başlayacak, devam edecek, biz arkasından hibe ve kredi olarak düşündüğümüz rakamları orada vermeye devam edeceğiz.

İşte paketin detayları...

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin TL kredi verilecek. Kredi, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli.

Brüt inşaa alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin TL kredi verilecek.

Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan iş yerleri için kredi tutarı 250 bin TL.

Kendi evini yapacak depremzede 500 bin TL, dükkan için 250 bin TL hibe verilecek.

Depremzedeler evlerini yapabilmek için 500-800 bin TL kredi kullanabilecek.

"Yaşanmışlıklarımızı yeniden ihya ediyoruz"

Sosyal medya hesabından projenin tanıtım filmini paylaşan Bakan Mehmet Özhaseki, şu notu ekledi:

Anılarımız, yaşanmışlıklarımız, komşuluklarımız var. Hepsini yeniden canlandıracağız ve yaralarımızı hep birlikte saracağız.

Sözümüz söz!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde depremin izlerini silmek için çalışmaya devam ediyoruz.

680 bin konut ve köy evi,

170 bin ahır, dükkân, iş yeri inşa ederken "Yerinde Dönüşüm" modelimizle anılarımızı, yaşanmışlıklarımızı yeniden ihya ediyoruz.

Yerinde Dönüşüm'le evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hibe ve ödemesi kolay kredi desteği sağlıyoruz.

Her şey vatandaşlarımız için.

Ensonhaber