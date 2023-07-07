Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Ferit Melen Havalimanının tadilat nedeniyle bir süre uçuşlara kapatılıp kapatılmayacağı yönündeki tartışmalar bitmeyince, Profesyonel Tur Rehberi Murat Beyaz’dan da yanıt geldi.

Kimi vatandaş havalimanının bu ay içinde kapatılacağını iddia ederken, kimi vatandaş da böyle bir durumun olmadığını söylüyor.

Bu tartışmalar devam ederken, Profesyonel Tur Rehberi Murat Beyaz; “Değerli Vanlı hemşehrilerimiz vallah billah tillah Van Havaalanı henüz kapanmıyor. Artık vazgeçin… İşinize gücünüze bakın…” diye paylaşım yaptı.