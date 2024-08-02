Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kulland