Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir dizi ziyaret için akşam saatlerinde Elazığ’a geldi. İlk Olarak Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Işıkhan, sorun ve talepleri dinledi. Bakan Işıkhan, daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) düzenlediği 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

ETSO Konferans Salonunda gerçekleşen programda iş insanlarına seslenen Bakan Işıkhan, yalnızca depremden bu yana değil, AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden itibaren bakanlık olarak tüm birimleriyle şehrin çalışma hayatına ve kalkınmasına katkı sunduklarını belirterek, "İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda Elazığ'da 85 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik.

Bunun yanı sıra, aktif işgücü programlarımızla hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor hem de vatandaşlarımızın nitelik kazanması, daha kolay iş bulabilmesi için kurs ve programlar düzenliyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında vatandaşlarımızın işgücü piyasasına uyumlarına katkı sunuyor ve geçici gelir desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarımızda 40 binin üzerinde Elazığlı kardeşimizi TYP'den faydalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILINI ÜRETİM VE KALKINMA YÜZYILI YAPACAĞIZ'

Bakan Işıkhan, milletin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı’na duyduğu güveni net şekilde gösterdiğini belirterek, "Aziz milletimiz ‘Doğru adamla yola devam’ diyerek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha yetki vermiştir. Sürekli temas halinde olduğumuz ve fikir alışverişinde bulunduğumuz için iş dünyamızın siz değerli fertlerinin de Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize olan güvenini biliyoruz.

Bu güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iş birliğimizi güçlü bir şekilde sürdürerek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hükümet olarak iş dünyasıyla tam ve uyumlu şekilde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.