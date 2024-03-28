Edirne'de iş insanlarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Işıkhan, "Bu hafta 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi." şeklinde konuştu.

"Türkiye, Avrupa arasında en çok büyüyen ülke"

2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile Avrupa ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu açıklayan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördü." dedi.

"Maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı"

Muhalefet partilerinin emekliler üzerinden prim kasmaya çalıştığını ancak emeklilerin eski ile yeniyi ayırt edebildiğini vurgulayan Işıkhan, "Son dönemde muhalefet emeklilerimiz üzerinden prim kasmaya çalışıyor. Emeklilerimiz eskiyi ve yeniyi bizzat yaşayarak en iyi ayırt edebilen kesim. AK Parti’den önceki emeklinin durumunu da biliyorlar, AK Parti dönemini de biliyorlar.

Maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı. Biz sağlığı el vermeyen emeklerimiz için evde emekli aylığı ödenmesi uygulamasını başlattık. Bağ-Kur'da sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarında reel olarak yüzde yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artış sağladık. Emeklilerimize ilk defa bayram ikramiyesi verilmesi uygulamasını başlattık." ifadelerine yer vererek şunları söyledi:

AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz 1 yılda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam tamına 553 milyar lira oldu. Bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son 1 yılda 206 milyar lira teşvik ve destek ödemesi yaptık.