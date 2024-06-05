Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Kabine Toplantısı' sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen EDU-CARE II Projesi'ne ilişkin, "Biliyorsunuz ki, bizim en önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz (SGK) aracılığıyla EDU-CARE II'yi hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15,3 milyon euro olan projemizle 12 ay boyunca aylık ortalama 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı, 7 bin kadının kayıtlı istihdamı desteklenecek. Projeyle aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı" ifadelerini kullandı.

'PROJE OLDUKÇA FAZLA TALEP GÖRDÜ'

Ön kayıtların, 3 Haziran'da başladığını belirten Bakan lşıkhan, "Proje oldukça fazla talep gördü. İkinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri, Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır.

İş-Pozitif projemizle de kadın istihdamını artırılmasını hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 9 Şubat'ta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette. Biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, SGK aracılıyla 2021'de hayata geçirilen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne (Women-UP) ilişkin ise "Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 bin kadın işverene, iş yerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635,9 milyon lira ödeme yaptık" dedi.