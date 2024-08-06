Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu." ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz." dedi.