Milyonlarca vatandaş bunu bekliyor! Yeni yıla artık sayılı gün kala asgari ücret için bekleyiş de sürüyor. Birçok vatandaşı doğrudan birçok vatandaşı da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için açıklamalar peş peşe geliyor. İşçi, işveren ve hükümetin tek masada bulaşacağı 10 Aralık öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞTU

Ekonomi'ye konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücretin görüşmelerinde hem işverenin hem de işçinin dikkat alındığının altını çizerek bir kez daha 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' yaklaşımını hatırlattı.

İŞÇİ VE İŞVERENİN FAYDASI GÖZETİLECEK

Bakan Işıkhan, komisyonun 10 Aralık tarihinde toplanacağını belirterek, "Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRET YILLARA GÖRE NE KADAR ARTTI?

2024 yılında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, asgari ücretin yıllara göre artışını şu sözlerle anlattı:

“2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu. Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi”

Son 3 yıldır asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal güvenlik prim destekleriyle işçilerin desteklendiğini, sonuçlarına göre değişiklikler yapılarak etkinliğinin artırıldığının altını çizdi.