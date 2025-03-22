Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Kavacık'ta düzenlenen 'Vefa İftarı' programına katıldı. Bakan Işıkhan programda yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMEDİK'

Bakan Işıkhan, “Birlikte çok yol yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz. Bu yolda; birçok saldırıya, komploya, kumpasa birlikte göğüs gerdik. Kapatma davaları, itibar suikastları, yalanlar, iftiralar, darbe girişimleri, vurgunlar gördük. Ama ne olursa olsun davamızdan, yolumuzdan ve hedeflerimizden vazgeçmedik.

En önemlisi de her zaman, her şartta davamızın lideri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bizi biz yapan da işte budur. Sadakatimizdir, vefamızdır. Şairin dizelerinde ifade ettiği gibi diyoruz ki, Bütün giysileri yırtsak yeridir, Yeter bize vefa elbiseleri" diye konuştu.

'KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURA DÜŞTÜKLERİNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLDUK'

23 yıldır hiçbir engele boyun eğmediklerini ifade eden Bakan Işıkhan, “Milletimizin desteği ve duasıyla aynı ulvi hedef etrafında kenetlenmiş büyük bir teşkilat olarak, 23 yıldır hiçbir engele boyun eğmedik. Her on yılda, yirmi yılda bir devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların aksine, devleti milletimize bir hizmet aracı kılmak için çok ağır bedeller ödedik. Kalıcı refaha, istikrarlı siyasete, tam bağımsız Türkiye'ye ulaşma pahasına, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk.

85 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu, alın terini korumak için her türlü siyasi ve ekonomik riski göze aldık. Millete hizmet yolunda bize köstek olmaya çalışanların ise, günün sonunda kendi kazdıkları çukura düştüklerine yine hep birlikte şahit olduk" dedi.

'İSTİHDAM SAYIMIZ 31 MİLYON 620 BİNE YÜKSELDİ'

Türkiye'nin sadece siyasi olarak değil, ekonomik anlamda da dönüşümler yaşadığını ifade eden Bakan Işıkhan iş istihdamı oranlarını gündeme getirdi. 2024 yılında işsizlik oranının gerilediğini söyleyen Bakan Işıkhan, “Türkiye bugün sadece siyasi olarak değil, ekonomik anlamda da büyük bir dönüşüm yaşıyor. İşte rakamlar ortada. TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri, Türkiye'nin istihdamda ve iş gücüne katılımda tarihi zirveleri gördüğünü, işsizlikte ise son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığımızı ortaya koyuyor.

2024 yılında işsizlik oranımız, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7'ye geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz yüzde 9,3'lük seviyenin de altına inerek güçlü ekonomik politikalarımızın somut sonuçlarını bir kez daha ortaya koyduk. İstihdam sayımız ise 988 bin kişi artarak; 32 milyon 620 bine yükseldi. İşgücümüz 837 bin kişi artarak; 35 milyon 733 bine ulaştı. İstihdam oranımız 1,2 puan artarak yüzde 49,5'e, iş gücüne katılım oranımız ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYONDAN FAZLA KADININ İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİK'

Kadınların iş gücüne katılımının öneminin altını çizen Bakan Işıkhan, “Kadınları iş gücüne kazandırma noktasında da büyük bir başarıya imza attık. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle hayata geçirdiğimiz, İŞKUR Gençlik Programı'nın da dahil olmasıyla, İş Pozitif kapsamında 1 milyondan fazla kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Bu süreçte, 656 bin 143 kadının doğrudan işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 50 bin 568 kadını, Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları ile destekledik.

110 bin 13 kadını, Toplum Yararına Programlar aracılığıyla çalışma hayatına dahil ettik. 150 bin 133 kadının, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında mesleki beceriler kazanmasını sağladık. 46 bin 256 kadını, İŞKUR Gençlik Programı ile çalışma hayatına hazırladık. Bu rakamlar, AK Parti olarak sosyal devlet anlayışımızın ve istihdamı önceleyen politikalarımızın bir göstergesidir. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak ülkemizin ekonomik gücüne güç katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.