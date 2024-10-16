Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı

Toplamda 4,9 milyar TL'lik bir bütçe ile bu yardımların gerçekleştirilmesi, ailelere önemli bir ekonomik destek sağlamakta.Evde bakım yardımı, 2006 yılında aileleriyle birlikte yaşamlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiş bir sistemdir. Bakan Göktaş, bu yardımın aile bütünlüğünü koruma yönünde olduğunu ve engellilerin aile ortamında kalmalarını netleştirmelerini ifade etti. Böylece engellilerin yaşadığı durumdan ayrılmadan, sevdikleriyle birlikte yaşamaları sağlanarak aile yapısının güçlenmesine katkı sunulmuş oluyor.Bakan Göktaş, engellilerin eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi temel haklara erişmeleri için hak olarak alternatif bir yaklaşımla benimsediklerini vurguladı. Her bireye ulaşmayı parçalarını bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirdiklerini kaydeden Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yaptığını kaydetti. Bu yardımların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla bakanlık olarak kişilerin devam edeceği ve tüm engellilerin hayırlı olması diledi.