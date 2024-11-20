Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Atılan kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi." dedi.

Göktaş, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılan "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni"nde, salondaki tüm misafirlerin ortak yönünün değişim yaratmak olduğunu söyledi.

"Kadın varsa gelecek vardır." diyen Göktaş, kadın girişimciliğinin yalnızca ekonomik kalkınmanın değil sosyal dönüşümün de temel taşı olduğunu dile getirdi.

Bir kadının büyüttüğü bir işin yalnızca kendisine ve ailesine değil çevresine, ülkesine ve hatta dünyaya fayda sağladığını ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ülkemizin topyekun kalkınmasının anahtarı rolündedir. Bu inançla Bakanlık olarak kadınların istihdamda, girişimcilikte, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını sağlayacak adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planı'mızda belirtilen hedefler çerçevesinde 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kadınların istihdama katılımını artıracak mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirecek politikalar ve esnek çalışma modellerine yönelik hedefler belirlediklerini söyledi.

Kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını tek bir platformda toplayarak daha fazla kadına ulaşmak amacıyla "kadingirisimci.gov.tr" web sayfasını oluşturduklarını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"2018-2023 yıllarında verdiğimiz Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 81 ilimizde 750 bin kişiye ulaştık. Sermaye Piyasası Kurulu ile bu yıl imzaladığımız protokol kapsamında finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmayı ve eğitimleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. Proje kapsamında, mevcut kooperatiflere katılımı artırmak, kadınların kapasitelerini geliştirmek ve istihdamı artırmak için eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla 15 Kasım'da Hepsiburada ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliğiyle kadınların özellikle e-ticaret alanındaki becerilerini ve faaliyetlerini artırmalarına katkı sunacak çalışmalar yürüteceğiz."

Bakan Göktaş, yapılan araştırmaların, 2030'da pek çok işin kaybolacağını ve bunların yerlerini teknoloji temelli yeni iş kollarına bırakacağını gösterdiğini ifade etti.

Dünyada kadınların ileri teknolojilerin altyapısını teşkil eden STEM olarak tanımlanan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yüzde 30 civarında, yapay zeka iş gücünde ise yüzde 26 oranında yer aldığını dile getiren Göktaş, 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağının tahmin edildiğini, Türkiye'de STEM alanında kadınların temsil oranının yüzde 20 düzeyinde seyrettiğini söyledi.

"Ülkemiz kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol katetti"

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile 1200'ün üzerinde kız öğrenciye yeteneklerini geliştirmeleri için güzel fırsatlar sunduklarını belirten Göktaş, ekim ayında ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlar için başlattıkları Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı ile 400 kadının bu alanlarda yeteneklerini geliştirmelerine destek olduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol katedildiğini vurgulayarak, "Atılan kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi. Elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileri bir noktaya taşımak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda sizlerin kararlılığı, dayanışması ve katkıları, kadın istihdamını artırma ve toplumsal refahı güçlendirme yolunda en büyük motivasyon kaynağımızdır. Her biriniz bu alanda birer lider, birer yol göstericisiniz." dedi.

Programda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Göktaş'a plaket takdim etti. Daha sonra Göktaş ve Hisarcıklıoğlu, yarışmada dereceye giren kadın girişimcilere ödüllerini verdi.