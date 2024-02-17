Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" denildi.

Ayrıca, Bakan Fidan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile görüştü.

HOLLANDALI MEVKİDAŞI SLOT İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi" denildi.

KÜRESEL AKİLLER GRUBU BAŞKANI ROBİNSON İLE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı marjında Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ve beraberindeki heyet üyelerini kabul etti" ifade edildi. Öte yandan, Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile de görüştü.

HOLLANDALI MEVKİDAŞI SLOT İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi" denildi.

KÜRESEL AKİLLER GRUBU BAŞKANI ROBİNSON İLE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı marjında Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ve beraberindeki heyet üyelerini kabul etti" ifade edildi. Öte yandan, Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile de görüştü.