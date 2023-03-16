Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT), bölgedeki esnafların tekrar iş hayatına katılmalarına kadar çalışma hayatına ait bilgiler verdi.

Bakan Bilgin, konuşmasında EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını ve gecikmelerde gerekli ödemelerin yapılacağını aktardı.

"ÇALIŞMA HAYATININ CANLANMASI İÇİN GEREKEN DESTEKLER VERİLECEK"

Bakan Bilgin, verilen desteklerle ilgili bilgi aktararak, Türkiye'nin bir sosyal devlet olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda “Çalışma hayatının canlanması için gereken destekler verilecektir.” açıklamasında bulundu.

Haber7