Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile petrol ve doğal gaz alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşme kapsamında Ankara ve Bağdat arasındaki mevcut projelerin yanı sıra petrol ve doğal gaz konusunda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini belirten Bayraktar, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'tayız. İlk olarak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayyan Abdulgani ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin yanı sıra liderlerimizin ortaya koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için petrol ve doğal gaz sektörlerinde üretim, iletim ve ticaret alanlarındaki yüksek potansiyeli hayata geçirmek üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ardından Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldiklerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydederek, “Bölgesel gelişmeleri, bunların kısa ve orta vadede ülkelerimize ve enerji sektörüne yansımalarını ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi'nin bir enerji yolu olarak da değerlendirilmesinin ve bu çerçevede iş birliğimizin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik” açıklamasında bulundu.

Söz konusu ziyaret kapsamında Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile de bir araya gelen Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bağdat ziyaretimiz kapsamında Irak Elektrik Bakanı Sayın Ziyad Ali Fazıl ile bir görüşme gerçekleştirdik. Başta iki ülke arasındaki enterkonneksiyon kapasitesinin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere iş birliği fırsatlarını ele aldık. Buna paralel olarak, elektrik ticaretimizin artarak sürmesine ilişkin imkanları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.