Yıllardır kış aylarında büyük çile çeken ve yolları sık sık kapanan Bahçesaraylılar, olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, Van, Gevaş, Arpit (Yanıkçay Köyü) yolu güzergâhında yeni bir tünel ve yol yapılmasını talep etti.

İstanbul Bahçesaray İlçesi ve Köyleri Yardımlaşma Dernek Birlikleri Başkanı Zahit Bulut, İstanbul Van Bahçesaray Tüniz Derneği Başkanı Kasım Karakaş, İstanbul Arnavutköy Bahçesaray Derneği Başkanı Beşir Ceyhan, İstanbul Sultanbeyli Bahçesaray Derneği Başkanı Nazmi Gülgezer, İstanbul Van Bahçesaray Dervişoğlu Derneği Rıza Durmuş, İstanbul Bahçesaray İlim ve Kültür Derneği,

İstanbul Bahçesaray İlçesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Elmayaka ve Çevre Köylerin Derneği Başkanı Mehmet Sabri Canlı, İstanbul Bahçesaray ilçesi ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal Seldüz, İstanbul Kuran İlim İrfan Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Ruy, İstanbul Van Bahçesaray Yaylakonak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Başak, İstanbul Bahçesaray İlim Ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Teyfik Yavuz,

İstanbul Van İli Bahçesaray İlçesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Bilge, İstanbul Van İli Bahçesaray İlçesi Ulubeyli Köyü Sosyal Yardımlaşma Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Zorlu, İstanbul Van İli Bahçesaray İlçesi Çömlekçi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faik İlhan, İstanbul Bahçesaray Doğanyayla Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Alan ve Bahçesaraylı İş İnsanı Berhem Baykara yaptıkları ortak açıklamada tünel talebinde bulundu.

Bahçesaraylı iş insanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Bahçesaray halkı sizlerden bir müjde bekliyor. Bahçesaraylılar tünel istiyorlar.

55-60 senedir Bahçesaray insanları Kasım ayı geldiğinde çile çekmeye başlıyor. 16.000 nüfuslu Bahçesaray insanlarının dış dünya ile bağlantıları kesiliyor ve adeta açık ceza evine dönüyor. Son zamanlarda Devletimiz Bahçesaray insanlarının mağdur olmasını engellemek amacıyla yolların kapalı kalmaması için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır.

(Van'dan Tatvan'a -Tatvan-Hizan yolunu açık tutmaya çalışılmaktadır. ) Bu yol 2650 rakımdan geçmekte ve 258 km uzunluğundadır. Yeni tünel yapıldığı takdirde 76 km ye düşecektir. Ancak bu 258 km olan yol karlı dağlardan geçtiği için karla mücadele eden devletimiz çok büyük masraflar yapmaktadır. Karayolları Van 11.Bölge Müdürlüğü'ne karla mücadele için gelen ödeneğin hemen hemen yarısından fazlasını Bahçesaray yoluna harcanmaktadır. Biz de buna yürekten inanmaktayız.

Her yıl Bahçesaray yolunda yapılan karla mücadele masrafı en az 1km tünel maliyetindedir. Kış aylarında bir Bahçesaraylı sabah Van'dan kalktığında Van-Tatvan-Hizan (258km) yolundan en iyi ihtimalle 7-8 saat yol giderek Bahçesaray'a varabilecektir. Maalesef birçoğunuzun da malumudur ki her yıl birçok insanımız ve askerlerimiz bu yolda şehit düşmektedir. Bu Tünel sadece Bahçesaraylılar için yapılmayacaktır aynı zamanda Bahçesaray, Pervari, Şırnak, Siirt ve Cizre yolu olacaktır.

Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesini bağlayan yol ve zaman bakımından çok büyük bir fayda sağlayacaktır. 2000 yılından önce Türkiye'deki siyasetçilerin hemen hemen hepsinin Köykent projesi vardı. Nedeni her köye hizmet götüremeyeceğimizdi. 5-10 köy bir araya getirip onlara daha fazla hizmet götürme imkanı sağlanacaktı. Siz geldikten sonra bu söylemler ortadan kalktı ve bir dağın başına iki ev varsa bile elektrik yol su hizmeti götürüldü.

Yani demek istediğimiz o ki söz konusu insanlara hizmet olunca hiçbir zaman para hesabı yapılmadı ve hizmet götürüldü. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün Bahçesaraylılar Ülkemizde yapılan büyük tünelleri görmektedir. Biz Bahçesaraylılar olarak 8.5km tek tüp Tünel istiyoruz. Tünel yapılacak yer volkanik dağ ve altı safi kayadan oluştuğu için diğer tünellere göre maliyeti daha düşük olacaktır. İstediğimiz tünel Van, Gevaş, Arpit (Yanıkçay Köyü) yolu güzergâhın da olsun istiyoruz.

Ve maliyeti de bugün ki şartlarda 4.5milyar TL tutarında olacaktır. Bu tünel yapıldığı takdirde tahminen Türkiye'de yaşayan yaklaşık 350.000 - 400.000 Bahçesaraylı tünel sayesinde kendi memleketine gidip gelebilmesi için bu çileden kurtulmuş olacaklardır. Hem Bahçesaraylılar hem de o yörede görev yapan askerlerimiz ve diğer görevlilerimiz de bu çileden kurtulmuş olacaktır.

Aynı zamanda yaklaşık 60 yıldır Devletimiz yapmakta olduğu masraftan da kurtulmuş olacaktır. Kış yolumuzu 258 km den 76 Km'ye inmiş olup 7-8 saat süren yolumuz 45dk'ya inmiş olacaktır. Biz Bahçesaraylılar olarak Bu Tünelin Yapılmasını siz büyüklerimizden istenmekteyiz" ifadelerine yer verildi.